Migrationsdruck: Schengen-System noch zeitgemäß?

Die Grünen unterstützen ein allfälliges Veto Österreichs gegen einen Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens nicht. Das hat Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler angesichts der Veto-Drohungen von Innenminister Gerhard Karner und Bundeskanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) betont. „Österreich unterstützt bis heute offiziell, dass neben Kroatien auch Rumänien und Bulgarien dem Schengen-Raum beitreten sollen“, so Kogler in Richtung Karner. Der Migrationsdruck steigt immer weiter. Ist das Schengen-System noch zeitgemäß? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren!