Steirer überwiesen Zehntausende Euro an Betrüger

Es vergeht kaum ein Tag, an dem sich nicht neue Betrugs-Opfer bei der Polizei melden. Jetzt sind wieder ein Obersteirer und eine Oststeirerin in die Falle von Internet-Betrügern getappt: Sie haben im Glauben ein lukratives Geschäft zu machen mehrere zehntausend Euro an dubiose Online-Plattformen überwiesen.