„Jeder will ihn“ - ein Klub hat die besten Karten

Ganz Europa jagt das Ausnahmetalent: Jude Bellingham, der eine überragende Weltmeisterschaft in Katar spielt, steht auf den Wunschzetteln zahlreicher Klubs. „Jeder will ihn“, enthüllt PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi das Interesse am Engländer, der bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht. Doch die besten Karten hat wohl der FC Liverpool.