Familientag bei Messi: Blauer Pulli verzückt Fans

Sieht man in Argentinien anders: Während seine Frau im legeren Sommer-Look mit Trägertop, kurzer Hose und Sandalen auf seinem Oberschenkel fürs Foto saß, trug Messi auch am sportfreien Tag der Südamerikaner die Trainingskluft. Was in den bekannt aufgeregten sozialen Netzwerken umgehend als Beleg für Messis vollkommene Fokussierung auf die WM interpretiert wurde. So sehr kann ein blauer Pullover die „Gauchos“ also verzücken.