Prügelei im Parlament endet auf Intensivstation

Während es in der heimischen Politik eher verbal zur Sache geht, sind die Umgangsformen in manch anderen Ländern wesentlich ruppiger. So gingen Abgeordnete im türkischen Parlament nicht nur mit Fäusten aufeinander los - infolge der Auseinandersetzung muss der 58-jährige Oppositionelle Hüseyin Örs sogar auf der Intensivstation behandelt werden.