Grazer Kinderklinik nimmt nur noch Notfälle auf

Normalerweise versorgt die Kinderklinik am Grazer Uni-Klinikum circa 110 Patientinnen und Patienten täglich. Aktuell sind es fast doppelt so viele. „Um diesen enormen Ansturm zu bewältigen, wurden die personellen Ressourcen unter Ärzteschaft und im Pflegeteam zwar erhöht, dennoch kann es zu längeren Wartezeiten und Kapazitätsengpässen kommen“, warnt die Kages am Dienstagabend.