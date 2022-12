RSV: Tausende Kinder krank, Spitäler überlastet

Rinnende Nasen, Husten, Fieber, Atemprobleme: Gefühlt jedes zweite Kind in der Steiermark ist derzeit krank. Nun wäre das für die kalte Jahreszeit an sich nicht ungewöhnlich, doch insbesondere die saisontypischen RSV-Infektionen explodieren gerade in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Wir sagen Ihnen, worauf Sie achten müssen.