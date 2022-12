Bezirkssprecher rechnet nach Austritt mit MFG ab

Wirbel um E-Mails

„Ich trat der Partei bei, um etwas in dem total verkorksten Parteiensystem zu ändern. Ich habe viel Zeit gern für diese Bewegung geopfert und nie zu träumen gewagt, dass sich dies so schnell ändern würde“, teilte der 59-Jährige dem Landesvorstand in seinem Austrittsschreiben mit. Er stellte die Vermutung auf, dass E-Mails kontrolliert und bearbeitet worden sind, um gewisse Personen von der Teilnahme an Online-Meetings auszusperren.