Grünlicht für Durchleuchter in Klinikum Mistelbach

Viel Geduld und lange Anreisewege: Davon konnten Weinviertler, die einen Magnetresonanz-Check an einer der zwei in der Region vorhandenen Institutionen mit Kassenvertrag brauchten, ein Lied singen. Sofern es sich nicht um Akutfälle handelte, musste man für Termine in Gänserndorf und Stockerau sehr lange warten.