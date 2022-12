„Zum Plattenladen zu gehen ist Lebensqualität“

Gerade das wäre doch eine große Gefahr gewesen: das zwei so enorme Musiknerds wie ihr sich in einem szenischen Tunnel verlaufen.

Engler: Das ist schon richtig, aber man muss sich ein Buch so vorstellen, als würde man mit einem Fremden reden.

Müller: Wir hatten in unserer Freundschaft so viele sinnlose Musiknerd-Streits. Wir haben wirklich ernsthaft darüber diskutiert, ob eine Band gut oder verachtenswert ist und darauf habe ich überhaupt keine Lust mehr. Heute dominiert der Hass schon so stark in der Welt. Bei jedem Thema ist sofort eine Totalität da und andere Meinungen werden sofort verächtlich gemacht. So eine Haltung wollten wir vom Buch fernhalten.