425.000 steirische Christbäume wollen strahlen

Auf den steirischen Christbaumhöfen herrscht derzeit Hochbetrieb: Rund 425.000 Christbäume werden von den 350 steirischen Christbaumbauern heuer zum Verkauf in Schale geworfen. Das Aufstellen eines heimischen Baumes ist auch ein Statement für den Klimaschutz. „Denn kurze Transportwege tun der Umwelt gut“, so Landwirtschafstkammerpräsident Franz Titschenbacher. Am 10. Dezember beginnt der Verkauf.