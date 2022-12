Mbappe: Kleines Detail erinnert an Ronaldo bei EM

In vier Spielen bei der Fußball-WM wurde Kylian Mbappe satte dreimal zum „Man of the Match“ gekrönt. Die Trophäensammlung des Frankreich-Stars wächst somit immer weiter, wobei aufmerksamen Fans auf den Fotos, die den 23-Jährigen mit seinen Pokalen zeigen, wohl ein kleines Detail aufgefallen ist, das an Cristiano Ronaldos Verhalten im vergangenen Jahr erinnert.