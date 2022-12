Der aufregende Nackt-Style von Sängerin Rita Ora

Rita Ora im Netzkleid auf Party

Zuletzt trotzte die Sängerin dem 5 Grad kaltem Wetter in London und erschien bei einer rauschenden Geburtstagsparty in einem Hauch von Nichts. Unter dem nudefarbigen Netzkleid der Marke Cowboys of Habit, das zwar eine Kapuze hatte, dafür aber auch noch rückenfrei war, trug die 32-Jährige lediglich einen schwarzen String-Tanga und Nippelpickerln. Den heißen Look teilte die Britin mit ihren Fans auf Instagram, die mit zahlreichen Smileys mit Herzchenaugen und Flammen-Emojis reagierten.