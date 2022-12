(Potentielle) Eltern werden oft diskriminiert

Vaterrolle ändert sich - nicht aber das Arbeitsumfeld

Gesellschaftlichen Veränderungen, die in Richtung einer aktiveren Vaterrolle gehen, stehen strukturelle Schranken entgegen. Das reicht von Spott und Schikane gegenüber Vätern in Karenz bis hin zur Unterstellung, dass Eltern in Teilzeit schlechtere Arbeitsleistungen erbringen. „Ich gehe lieber in Urlaub statt um Papamonat zu fragen, das spart mir Ärger mit dem Arbeitgeber und den Kollegen“, so ein betroffener Vater in der Beratung der Arbeiterkammer.