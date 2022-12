Vom Dorf an die Burg und zum „Wunschlosen Unglück“

Burgtheater Wien, Bühnen in Deutschland, und Dienstag Kammerlichtspiele Klagenfurt

Eines der Oberdorfer-Kinder suchte die Bühne aber noch intensiver: Bert wurde Schauspieler, war in den 1980er Jahren Mitglied des Wiener Burgtheater-Ensembles unter Claus Peymann, mit dem er auch in Bochum und Stuttgart arbeitete. Anschließend gehörte er zum Schauspiel Köln, wo er auch als Milchmann Tevje in Anatevka oder mit seinem Handke-Monolog „Wunschloses Unglück“ zu sehen war und wo er nach wie vor lebt.