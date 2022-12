Stein von Autobahnbrücke: Spiel mit Menschenleben!

Ein plötzlicher „Schnall“, und dann sah er direkt vor seinen Augen den Einschlagpunkt in der zersplitterten Windschutzscheibe – so schildert der Lenker aus Terfens die dramatischen Momente, als er Samstag gegen 21.20 Uhr auf der Fahrt von Wattens in Richtung Zillertal war. „Zuerst habe ich zur Freundin am Beifahrersitz geschaut, ob ihr etwas passiert ist. Zum Glück habe ich durch den Einschlag das Auto nicht verrissen“, blickt der Unterländer mit Schaudern zurück.