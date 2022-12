Nicole Enzenhofer (Coach der Astros Cheerdancer):

Alles in allem war der Gameday ein echter Erfolg, einerseits das Event an sich als auch für die Cheerdancer. Es war im Vergleich zum Testspiel viel koordinierter und organisatorisch entspannter, weil man schon gewusst hat, was man vorher organisatorisch erledigen muss, um beim Gameday dann nicht extrem gestresst sein zu müssen. Diese Ruhe hat man bei allen Beteiligten deutlich gespürt. Ich selbst war entspannter, die Cheerdancer waren gelassener und die Hauptverantwortlichen für die Organisation des Events waren ebenfalls weniger gestresst. Ich, als Coach der Cheerdancer, habe die Atmosphäre sehr genossen und von den Tänzern die Rückmeldung bekommen, dass ihnen der Auftritt und das Stimmungmachen sehr viel Spaß gemacht hat. Die Atmosphäre selbst war sowieso einfach nur Hammer. Ich würde sagen: Alles in allem ein sehr gut gelungenes Event und wir freuen uns schon auf viele weitere Gamedays in Linz!