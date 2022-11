Das Imperium schlägt zu(rück) - Emps in Feierlaune

„Ich habe es vorhergesagt. Ich wollte nicht respektlos klingen, aber ich weiß eben, was in meiner Mannschaft steck“. Mit diesen selbstbewussten Worten reflektiert der Power Forward Gabriel Stepan den ersten Gameday-Sieg seiner Mannschaft in der Wiener Stadthalle. Vor vollem Haus schlugen die Emperors ihre Kontrahenten von der Wirtschaftsuni mit einem deutlichen Score von 57:29.