Achtung, Gefahr! Säureeinsatz bei Einbrüchen

Berührungen vermeiden

Von der Säure geht große Gefahr aus, sie könne zu schweren Verletzungen führen, warnt die Polizei: „Sollte sich nach einem Wohnungseinbruch Flüssigkeit an der Wohnungstür bzw. am Türschloss befinden, den Kontakt mit der Flüssigkeit unbedingt vermeiden“, so die Exekutive. Die Säure wirke auf Haut, Atemwege und Schleimhäute ätzend. Komme man dennoch in Kontakt, sollte sofort die betroffene Stelle mit reinem Wasser gespült werden. Zudem wird gebeten, umgehend die Polizei zu verständigen.