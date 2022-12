Innovationen heben Saison-Erwartungen in Oetz

Tourenpiste und Schneeschuh-Trail

Im zentralen Wirtschaftssegment Tourismus konnte man allerdings innovativ einiges bewegen. Dies soll sich in der neuen Wintersaison, die am 8. Dezember startet, bereits positiv auswirken. „Wir haben das Markenprofil als Winterdestination geschärft“, präzisiert Destinationsmanager Christoph Rauch, „das Motto ist mehr Natur, Qualität und Erlebnisdimensionen“. Im Sommer investierte man 7,5 Mio. Euro in die neue „Kühtaile-Bahn“, ein 6er-Sessellift. Parallel dazu entstand die erste Tourenpiste von der Talstation in Ochsengarten hinauf zum Panoramarestaurant. „Mit dem Novum Schneeschuh-Trail in Hochoetz unterstreichen wir unsere Neuausrichtung in Richtung Abenteuer“, legt Rauch nach.