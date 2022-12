Ghana gegen Uruguay - ab 16 Uhr LIVE

Wenn Ghana und Uruguay am Freitag bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen, kommt es zu einem brisanten Wiedersehen. Zwölf Jahre nach dem denkwürdigen Viertelfinalspiel bei der Endrunde in Südafrika, als Luis Suarez dank der „Hand des Teufels“ zum uruguayischen Volkshelden mutierte und Ghana die wohl bitterste Niederlage in der Geschichte einstecken musste, treffen die beiden Teams auf der größten Fußballbühne wieder aufeinander. Die Partie beginnt um 16 Uhr, wir berichten live (unten).