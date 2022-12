„Kein Platz für Fehler - gefühlt wie freier Fall“

Das war das Rennen, wo ich erstmals gedacht habe: Wow, ich kann mit der Weltspitze mitfahren.„ Vor einem Jahr raste Daniel Hemetsberger bei seiner Premiere in Beaver Creek auf Rang acht, fuhr erstmals in die Top 10 im Weltcup. Seit damals ist der 31-jährige Oberösterreicher Stammgast in der Speed-Elite. So auch zum Saisonstart in Lake Louise: Platz zwei und damit sein bestes Weltcup-Ergebnis in der Abfahrt, Rang sieben und damit sein bestes Ergebnis in einem Super-G. “Das Selbstvertrauen ist absolut da, ich hoffe, dass ich den Flow mitnehmen kann.„ Die starken Resultate in Lake Louise waren für ihn selbst “ein bisschen überraschend, weil es nicht unbedingt zu meinen Lieblingsstrecken zählt„.