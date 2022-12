Gefahrengut-Transporter legte Autobahn lahm

25 Tonnen Glycerinphase beschäftigten in der Nacht auf Donnerstag stundenlang die Einsatzkräfte auf der Innkreisautobahn in Oberösterreich. Nach einem schweren Lkw-Unfall drohte das giftige, ätzende und entzündliche Gefahrengut auszutreten. Die Autobahn war mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.