Vorsorgeuntersuchungen: Bonus für Selbstständige

Kein Antrag nötig

Um zu dem Geld zu kommen, ist kein Antrag nötig. Die 100 Euro werden gemeinsam mit der Abrechnung des Honorars ausgezahlt. „Prävention ist der Schlüssel zur Gesundheit. Ohne sind wir in der Medizin schlecht aufgestellt (...). Vorsorge bringt auch einen langfristigen volkswirtschaftlichen Nutzen“, sagte die leitende Ärztin der SVS, Eva Hilger, in einem Pressegespräch am Mittwoch. Andere Angebote wie der „SVS-100-er“ für Gesundheitsaktivitäten bleiben weiterhin aufrecht.