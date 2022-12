Die „Zammer Kräuterhex“ und ihre Räucher-Kunst

„Räuchern ist die älteste Form der Aromatherapie“, klärt uns die Fachfrau auf. In allen Weltgegenden haben sich unabhängig voneinander Rituale entwickelt. Die Japaner tun es ebenso wie die Inuit, die Ureinwohner Amerikas ebenso wie Volksstämme in Afrika. In unseren Breiten wird die Tradition als so genannter Schutzbrauch vor allem in den Raunächten zwischen Weihnachten und Dreikönig gepflegt.