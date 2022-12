Erdhäuser: Einzigartiges Urlaubserlebnis am See

Was sind die Besonderheiten dieser beiden Erdhäuser „Drunter & Drüber“

In jedem Erdhaus gibt es 2 Schlafzimmer und 2 Bäder- ideal also für 4 Personen, wo jeder seinen Privatbereich hat. Von den 85 m² Wohnfläche pro Erdhaus wurden ca. 60 m² barrierefrei errichtet. Rollstuhlfahrer haben uns beim Bau beraten. Ökologische Baumaterialien und der fast gänzliche Verzicht auf Kunststoff waren oberstes Gebot. Zwetschken- und Apfelbäume, die am Bauplatz entfernt werden mussten, wurden im Haus und in den Möbeln wieder eingebaut. Salzziegel regeln auf natürliche Weise die Luftfeuchtigkeit in den Bädern. Eine kontrollierte Wohnraum Be- und Entlüftung sorgt für ein angenehmes Klima - ohne Kühlmittel. Selbst wenn es draußen fast 40 Grad hat, ist es im Erdhaus angenehm kühl. In den Schlafzimmern wurden Korkböden verlegt, Zwischenwände mit Steinen verkleidet. Designmöbel aus Altholz, Schiffsholz oder Schwemmholz mit eingeschwemmten Fluss-Steinen sorgen für „Wohnfühl-Atmosphäre“. Ein 360° drehbarer Ofen sorgt im Winter für Wärme und Kuschel-Romantik. Granderwasser sprudelt aus allen Leitungen.