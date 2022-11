Böser Crash: US-Held Pulisic ging bei Goldtor k.o.

Es war in der 38. Minute: Dest legt per Kopf quer in die Mitte des Strafraums, Pulisic rast heran, riskiert alles - und crasht ungebremst in Iran-Keeper Beiranvand. Der Ball ist im Tor, der Traffer zählt, die USA führt mit 1:0, der Jubel ist groß - aber der Chelsea-Star liegt benommen am Boden. Minutenlang wird der US-Amerikaner verarztet, aber auch danach wirkt er angeschlagen.