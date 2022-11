Die schönsten Luxusimmobilien

In sehr schöner, ruhiger und grüner Strebersdorfer Bestlage am Fuße des Bisambergs entsteht ein luxuriöses Einzelhaus auf Eigengrund! Atemberaubend - so der Inbegriff dieser faszinierenden Ruheoase. Freuen Sie sich auf eine Nettowohnfläche von 115 m² - aufgeteilt auf 5 Zimmer - in moderner Architektur und mit ausgeklügelten Grundrissen. Durchatmen und Kraft tanken können Sie im dazugehörigen Garten. Das Projekt ist mit einer Grundstücksgröße von ca. 430 m² ein Hingucker für jeden Luxusliebhaber. Bodenbeläge, Belichtung, komplette Außenanlagen und Zäune sind inklusive sowie 1 PKW-Stellplatz. Den ca. 63 m² großem Keller können Sie auch für Hobbys, Fitness oder ganz besonders ruhiges Arbeiten im Home-Office nützen. Ihre individuellen Prioritäten können Sie in dieser prestigeträchtigen Immobilie vollstens verwirklichen.