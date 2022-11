Pensionen - Staatsausgaben schießen in die Höhe

Höhere Pensionen im Jahr 2027

Demnach steigen die Einnahmen durch Beiträge nicht so stark wie die Ausgaben in der gesetzlichen Pensionsversicherung. Zum einen wegen einer laut Prognosen „vergleichsweise dürftigen Beschäftigungsentwicklung“ und zum anderen, weil immer mehr Menschen in Pension gehen. Der Höhepunkt der Pensionierungswelle der „Babyboomer“ fällt jedoch zugleich in die Phase der Anhebung des gesetzlichen Antrittsalters der Frauen, wodurch die Zugangszahlen ab 2024 gedämpft sein werden. Die Zahl der Pensionen, die auf 1000 Pflichtversicherungen fallen, wird auch von 579 heuer auf 571 im Jahr 2027 zurückgehen. Ein wesentlicher Faktor sind zudem die Pensionsanpassungen, die auf Basis der Inflationsprognosen deutlich höher ausfallen werden. Nicht zuletzt wird deshalb eine Zunahme der durchschnittlichen Pensionshöhe von heuer rund 1318 Euro auf rund 1774 Euro im Jahr 2027 erwartet.