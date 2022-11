„Sie wollten eh heim - jetzt fahren sie wohl heim“

„Danke, liebe Politiker“

„Ich war 2014 beim WM-Triumph in Brasilien ebenso dabei wie 2018 beim Vorrunden-Aus in Russland, befürchte nun wieder Zweiteres“, so Rüdiger, ein Schalke-Fan aus Kirchhellen nahe Gelsenkirchen. Warum? „Weil sich die Mannschaft in den Tagen vor dem ersten Spiel zu sehr von der Politik hat einspannen lassen, deren Köpfe waren doch ganz woanders. Was soll das, wenn ich mir unmittelbar vor Spielbeginn den Mund zuhalte? Ich habe das überhaupt nicht verstanden, viele meiner Freunde auch nicht. Da sollte man doch eher wohl daran denken, wie ich das 1:0 mache.“