Kurioser Einsatz-Marathon wegen „Grabenhüpfern“

Rekordeinsatz war schnell vergessen

Doch so viel Training, wie die Freiwilligen alleine vergangene Woche hatten, ist des Guten auch wieder zu viel: Sechs „Grabenhüpfer“ mussten jüngst aus ihrer misslichen Lage befreit werden, manchmal sogar zwei an einem Tag. Warum es gerade jetzt zu dieser kuriosen Häufung der Einsätze kommt, kann sich niemand erklären. „Wir sind mittlerweile natürlich auch mit dem Betreiber in Kontakt, um eine bauliche Lösung für dieses Problem zu finden“, so Kommandant Engelbert Herney. Zum Glück wurde bei diesen Unfällen - abgesehen vom Ego der betroffenen Lenker – bislang niemand ernsthaft verletzt.