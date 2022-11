Ministerin fordert von Spielern Protest bei der WM

Frankreich-Stars sind dagegen

Bei den Spielern kamen diese Aussagen weniger gut an. Frankreichs Kapitän Hugo Lloris hatte schon vor der Auftaktpartie gegen Australien (4:1) gesagt, die FIFA organisiere den Wettbewerb und definiere den Rahmen dafür sowie die Regeln. „Wir, die Spieler, sind gefragt, Fußball zu spielen, unsere Länder so gut wie möglich zu vertreten in sportlicher Hinsicht“, sagte Weltmeister-Torhüter Lloris. „Ich ziehe es vor, innerhalb meines Rahmens - dem eines Spielers und Wettkämpfers zu bleiben, aber es gibt tatsächlich verschiedene Fälle, die zu kommentieren sind und die wir unterstützen müssen. Aber am Ende des Tages entscheidet die FIFA über die Organisation.“