Die knusprigste Kruste „ever“ - und Kürbis

Kürbis-Scheibe

Zutaten: 1 Butternusskürbis in dicke Scheiben geschnitten, Knoblauch, Thymian, Butter.

Zubereitung: Den Kürbis in Butter langsam braten. Kräuter hinzufügen und abgedeckt bei leichter Hitze weich dünsten.

Karamellisierter Chicorée

Zutaten: 4 Chicorée geviertelt, 20g Butter, 50g Zucker, 100ml Weißwein, Salz, Pfeffer.

Zubereitung: In einem Topf den Zucker goldgelb karamellisieren. Mit Wein ablöschen und zu Hälfte reduzieren. Den Chicorée dazu geben und weich dünsten. Mit Butter leicht montieren, mit Salz Pfeffer würzen und Orangenfilets und Trauben hinzufügen. Alles leicht mit dem Sud abglänzen.