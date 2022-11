ÖBB und Frequentis gehen mit Drohnen in die Luft

Drohnen sollen Infrastruktur inspizieren

Frequentis will die Basis für weitere Innovationen in der Drohnentechnologie setzen. Die ÖBB erhoffen sich von der Zusammenarbeit in weiterer Folge Fluggenehmigungen, um automatisierte Drohnenflüge durchführen zu können, um die Strecken noch besser zu überblicken. Dabei geht es um ein frühes Erkennen von Schäden an der Infrastruktur, Naturgefahrenmanagement und Streckenverfügbarkeiten. Thema ist auch das Notfallmanagement.