Schnöll wirft in Grödig hin!

Was hat der SV Grödig in der Regionalliga Salzburg nur für einen katastrophalen Herbst hingelegt! Gerade einmal sechs Punkte aus 18 Partien holte der Ex-Bundesligist - die Folge: der letzte Tabellenplatz. Der Zug Richtung Top sieben ist längst abgefahren. Und dennoch hielten die Vereinsverantwortlichen bis zuletzt an Trainer Schnöll fest.