Leere Sitze: „Der Katarer geht, wenn er genug hat“

Nachfrage am Tag danach in Doha: Warum habt ihr Katarer das Stadion so früh verlassen, eure Mannschaft nicht mehr unterstützt, für diese irritierenden Bilder gesorgt? Verblüffend, dass die Menschen angesichts dieser Frage verblüfft sind: „Was ist daran falsch?“, stellt etwa Ahmed al Tiwal, der beim Spiel dabei war, eine Gegenfrage. „Der Katarer geht heim, wenn er genug hat, das ist zum Beispiel auch bei kulturellen Ereignissen so, für uns etwas ganz Normales. Deswegen kann uns doch niemand böse sein, auch ich bin früher gegangen - auch, um nicht wie bei der Anreise lange im Stau stehen zu müssen.“