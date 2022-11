Jetzt „Bettler-Razzien“ auf Wiener Adventmärkten

Sie stehlen diese in einem unachtsamen Moment und kassieren die vier Euro Einsatz je Tasse. Werden sie vorher ertappt und von den Bestohlenen darauf angesprochen, schlecken sie schnell mit der Zunge über das Glas und behaupten, sie hätten Corona. Natürlich will die Tasse dann keiner zurück. Aggressives und aufdringliches Betteln ist in Wien verboten. Ebenso dürfen auch keine Hunde oder Kinder eingesetzt werden, um das Herz von spendenfreudigen Menschen zu öffnen. Nicht immer wird das befolgt. Daher jetzt die „Aktion scharf“.