30 neue Experten für Palliativpflege im Ländle

Umso wichtiger ist es, dass sich Menschen in Pflegeberufen in Sachen Palliativ-Pflege weiterbilden. Diesen Schritt haben 30 Männer und Frauen nun gesetzt, sie nahmen am Samstag ihr Zertifikat für den Palliativlehrgang im Bildungshaus Batschuns von Landesrätin Martina Rüscher entgegen. Seit 1999 haben insgesamt 803 Personen den interprofessionellen Palliativlehrgang absolviert und so spezielle Kompetenzen in Leidlinderung, Ethik und Kommunikation erworben.