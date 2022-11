Unbekannter erstach Taxifahrer (49) in Basel

In der Schweizer Grenzstadt Basel hat ein Unbekannter einen Taxifahrer erstochen. In dem Taxi war es zu einem Streit zwischen Fahrer und Fahrgast gekommen. Der Täter habe den Taxler dann mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Die Verletzungen des 49-Jährigen waren so gravierend, dass der Mann trotz Reanimationsversuchen durch die Sanitäter noch vor Ort verstarb.