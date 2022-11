Innsbruck-Serie reißt - Salzburg zieht vorbei

Die Villacher trafen durch den Doppel-Torschützen Anthony Luciani schon nach 1:23 Minuten, kassierten aber durch Corey Mackin (9./PP) rasch den Ausgleich. In der Folge ging es so weiter, änderte sich lange nichts an der Charakteristik. Die Gastgeber legten vor, die Tiroler samt bester Offensive der Liga schlugen immer wieder recht rasch zurück. Den längeren Atem hatten aber - wie auch schon beim 6:5 nach Verlängerung im ersten Saisonduell - doch die Kärntner. Nicolas Rivett-Mattinen avancierte mit seinem Treffer zum 4:3 (48./PP) zum Matchwinner. Damit wies der VSV nach dem 6:3 gegen Leader Bozen das nächste aktuelle Liga-Topteam in die Schranken. Der Abstand auf die Haie konnte auf fünf Punkte verringert werden.