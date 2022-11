Tests angelaufen: WhatsApp erprobt Bezahlfunktion

Der gebeutelte Social-Media-Konzern Meta testet neue Funktionen für seine Messenger-App WhatsApp: In Brasilien enthält die Anwendung neuerdings ein Firmenverzeichnis, mit dem man beispielsweise den Kundendienst eines Unternehmens kontaktieren können soll. In anderen Ländern testet man - beim chinesischen Rivalen WeChat äußerst populär - eine in den Messenger integrierte Bezahlfunktion.