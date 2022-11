US-Basketballerin Griner nun in Lager an der Wolga

Die in Russland zu neun Jahren Haft verurteilte US-Basketballerin Brittney Griner ist nach Angaben ihrer Anwälte in ein Frauen-Straflager in der russischen Teilrepublik Mordwinien in der Großregion Wolga verlegt worden. „Brittney kommt mit der Situation so gut es geht zurecht und versucht sich zu halten und an die neuen Bedingungen anzupassen“, erklärten ihre Anwälte Marija Blagowolin und Alexandr Boikow am Donnerstag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge.