US-Regierung bekam Zugang zu inhaftierter Griner

Das US-Außenministerium hatte zuvor auf eine konsularische Betreuung gedrängt. In der vergangenen Woche hieß es noch, der Zugang zu Griner sei der US-Regierung verwehrt worden. Griner sitzt nach ihrer Festnahme wegen mutmaßlichen Drogenbesitzes am Moskauer Flughafen in Untersuchungshaft. Ein Gericht in der Stadt Chimki hatte den Arrest bis zum 19. Mai verlängert.