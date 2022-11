Adventmärkte sparen beim Strom, nicht beim Preis

Feuerschalen und Wärmeflaschen halten Gäste warm

Heizschwammerln werden heuer sowohl in Bruck an der Mur (Start 17.11. am Schlossberg) als auch in Fürstenfeld (Start am 25. 11.) ganz durch Feuerschalen ersetzt. Beide Orte haben Beleuchtungszeiten ebenso verkürzt. „Wir haben außerdem vor zwei Jahren schon auf LED umgestellt“, so Barbara Wagner vom Fürstenfelder Stadtmarketing. Die Vorteile: Kosten von nur 33 Euro pro Tag und 15 Prozent Verbrauch von früher.