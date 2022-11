Reifenwechsler warten auf den letzten Ansturm

Kaltluft aus dem Norden

„Uns erwartet am Samstag ein Kaltluft-Streifschuss aus dem Norden, der in der Früh das Mühlviertel erreichen wird. In Linz kann am Vormittag der Regen in Schneefall übergehen. Im südlichen Bergland liegt die Schneefallgrenze bei 1000 Metern, in höheren Lagen des Mühlviertels können aber ein paar Zentimeter liegen bleiben“, so Meteorologe Christian Ortner.