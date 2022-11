Rangnick: „Wir haben es ordentlich gemacht“

Alexander Prass (ÖFB-Teamdebütant): „Wir haben Schwierigkeiten gehabt, dass wir Wege durch die Linien finden. Dadurch haben wir wenig Chancen herausgespielt. Es wäre um einiges besser gegangen. Es geht immer besser. Aber ich bin froh, dass ich das Spiel habe machen dürfen. Das ist natürlich auch so ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Da waren auch neue Spieler drinnen, ich zum Beispiel. Wenn die Mannschaft ziemlich neu zusammengestellt ist, ist es trotzdem nicht so einfach. Wir haben auch nicht so viele Trainings gehabt. Die Automatismen waren noch nicht ganz so da, da muss man noch an ein paar Schrauben drehen.“