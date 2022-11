99 Luftballons | Besonnener US-Präsident

Besonnener US-Präsident. Von russischer Seite, aber sehr häufig und gerne auch von Putin-Verstehern im Westen, ganz besonders oft auch in Österreich wird US-Präsident Joe Biden als großer Kriegstreiber abgekanzelt. Schlimmstenfalls sogar in einem Atemzug mit Putin. In Zusammenhang mit der Rakete in Polen bewies Biden genau das Gegenteil. Wie formuliert es „Krone“-Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz in seinem heutigen Kommentar so treffend? Er schreibt von „dramatische Stunden“, in denen der lange befürchtete Ernstfall für die NATO zum Greifen nahe schien. „Doch da kamen plötzlich Beruhigungssignale von unerwarteter Seite: von den USA“, merkt Seinitz an. Der Präsident ging mit den Erkenntnissen aus der US-Satellitenaufklärung eilig an die Öffentlichkeit, um einer gefährlichen Eskalation den Boden zu entziehen. Der besonnene Biden hat die Situation gerettet. Man mag gar nicht dran denken, wie der gelinde gesagt „wirre“ Donald Trump, der zur fast gleichen Zeit seine Wiederkandidatur als US-Präsident bekannt gab, in solchen Situationen reagieren könnte. Es ist also noch einmal gut ausgegangen. Aber, wie Seinitz auch anmerkt: „Solange nicht die Waffen schweigen, muss weiterhin mit dem Ärgsten gerechnet werden.“ Ja, leider!