Immer weniger Kühe geben immer mehr Milch

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Kärnten 86.245 Milchkühe. 2021 waren es nur noch 34.735. „Die Landwirtschaft veränderte sich in den vergangenen Jahrzehnten. Auch in der Milchwirtschaft hat sich einiges getan“, erklärt Wolfgang Stromberger von der Landwirtschaftskammer Kärnten. Gab eine Kuh früher an die acht Liter Milch pro Tag, sind es heute bis zu 50.