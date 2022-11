Elon Musk stellt Twitter-Mitarbeiter vor Ultimatum

Der Tech-Website „Platformer“ zufolge waren diese Woche bereits rund 20 Twitter-Mitarbeiter mit sofortiger Wirkung entlassen worden, nachdem sie Musk in internen Kanälen des Büro-Kommunikationsdienstes Slack kritisiert hatten. Nach Angaben der „New York Times“ hatte Musk sein Team angewiesen, die Nachrichten der Mitarbeiter und die sozialen Medien zu durchsuchen, um eine Liste der widerspenstigen Mitarbeiter zu erstellen. Diese seien daraufhin um 1.30 Uhr nachts per E-Mail entlassen worden. Ihr jüngstes Verhalten habe gegen die Unternehmensrichtlinien verstoßen, hieß es zur Begründung in den Kündigungs-Mails.