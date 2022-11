Meghan: Vor Jawort Rat von „einflussreicher Frau“

Sie sei „so extrem wütend über die Verdrehung des Bildes dieser ganz normalen, sehr freundlichen, sehr zivilisierten Frau“ gewesen, so die Schauspielerin und Moderatorin weiter. „Diese Dämonisierung zeigt nur, wie viel Angst sie vor dir haben. Und es tut mir so leid, dass du das aushalten musstest.“ Es habe die „extreme Unfreundlichkeit, Bigotterie und Frauenfeindlichkeit in unseren Medien wieder ins Licht gerückt“, so Jameel, die hofft, dass sich die Zeiten ändern, weil sich „so viele von uns wehren“.